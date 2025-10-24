L’aereo che non doveva cadere | Montagna Longa il mistero di un disastro mai chiarito
Era il 5 maggio 1972 quando il volo Alitalia 112 scomparve dai radar. Da allora, tra relazioni occultate, scatole nere manomesse e piste militari resta una storia che nessuno ha mai voluto riscrivere. Fino ad ora Una sera di maggio a Palermo. C’è già il profumo dell’estate che sopraggiunge da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
