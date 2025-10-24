L’aereo che non doveva cadere | Montagna Longa il mistero di un disastro mai chiarito

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 5 maggio 1972 quando il volo Alitalia 112 scomparve dai radar. Da allora, tra relazioni occultate, scatole nere manomesse e piste militari resta una storia che nessuno ha mai voluto riscrivere. Fino ad ora Una sera di maggio a Palermo. C’è già il profumo dell’estate che sopraggiunge da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l8217aereo che non doveva cadere montagna longa il mistero di un disastro mai chiarito

© Ilgiornaleditalia.it - L’aereo che non doveva cadere: Montagna Longa, il mistero di un disastro mai chiarito

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217aereo Doveva Cadere Montagna