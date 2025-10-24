L’accoglienza dell’Union League Philadelphia al generale Masiello è un tributo all’eccellenza militare italiana

Il 20 ottobre, nella cornice solenne della Union League di Philadelphia, si è svolta una cerimonia di grande rilievo dedicata al generale Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, in visita negli Stati Uniti per una missione istituzionale a Washington. L’evento ha riunito circa cinquecento persone tra membri della comunità italo-americana e rappresentanti istituzionali americani, in un’atmosfera di sincero orgoglio e amicizia tra i due Paesi. Fondata nel 1862 dagli Old Philadelphians per sostenere le politiche di Abraham Lincoln durante la Guerra di Secessione, la Union League of Philadelphia è una delle più antiche e prestigiose istituzioni civiche degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

