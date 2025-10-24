Laboratori esplorazioni e incontri | nasce Transiti per artisti under 35

Brindisireport.it | 24 ott 2025

CEGLIE MESSAPICA - È stato presentato ieri mattina (23 ottobre 2025) presso lo spazio Retroscena, "Transiti - Esercizi di semantica territoriale", l’innovativo progetto dell'Aps Zero al Cubo, che si svilupperà dal 17 novembre al 20 dicembre 2025, in cui cinque giovani artisti under 35. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

