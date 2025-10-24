Laboratori esplorazioni e incontri | nasce Transiti per artisti under 35
CEGLIE MESSAPICA - È stato presentato ieri mattina (23 ottobre 2025) presso lo spazio Retroscena, "Transiti - Esercizi di semantica territoriale", l’innovativo progetto dell'Aps Zero al Cubo, che si svilupperà dal 17 novembre al 20 dicembre 2025, in cui cinque giovani artisti under 35. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
TIPI DA STRADA lascia il segno tra gli spazi della città. Quanto ci portiamo via e quanto lasciamo nei luoghi che attraversiamo? Le esplorazioni continuano, ci saranno altri viaggi, altre mappe e nuovi laboratori per cambiare il nostro sguardo sulla città. Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Aig: a Caivano incontri e laboratori, nasce Cittadella Gioventù - A Caivano, in provincia di Napoli, tre giorni dedicati a cittadinanza attiva, sport e sociale. Si legge su quotidiano.net
Vivisezione: nasce la prima mappa dei laboratori senza sperimentazione animale del Sud America - Arriva la prima mappa interattiva che identifica i laboratori latinoamericani che utilizzano metodi alternativi alla sperimentazione animale. greenme.it scrive
Laboratori, incontri, ingressi scontati: ottobre ricco di appuntamenti al Mart - Ottobre ricco di appuntamento al Mart, un mese che segna la ripresa della programmazione invernale per il museo di arte contemporanea di Rovereto. rainews.it scrive