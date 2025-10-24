La Wild Life School di Lanciano alla terza edizione del Roller skating festival
La Wildlife School di Lanciano fa bella figura a Napoli nel contesto del Trofeo nazionale Rsf Napoli – Roller crossIl lungomare Caracciolo si è trasformato in una grande pista a cielo aperto per la terza edizione del Roller skating festival.Organizzato dall’Asd OneLine Skating School e dall’Asd. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
