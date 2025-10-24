La WGA tuona | la fusione della Warner Bros sarebbe un disastro per gli sceneggiatori
La Writers Guild of America si è espressa contro una fusione tra Warner Bros. e qualsiasi altro studio, affermando che tale fusione sarebbe un “ disastro per gli sceneggiatori “. La dichiarazione arriva due giorni dopo che Warner Bros. ha dichiarato di stare valutando “ diverse offerte “. Paramount, appena acquisita da Skydance di David Ellison, è la pretendente che ha avanzato più offerte al momento. “ Le fusioni nel settore dei media hanno danneggiato i lavoratori, ridotto la concorrenza e la libertà di parola, e sprecato centinaia di miliardi di dollari che sarebbero stati meglio investiti nella crescita organica “, ha dichiarato la WGA in una nota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CON-FUSIONE FESTIVAL 2025 (SESTA EDIZIONE) DAL 15 AL 25 OTTOBRE 2025 A LIVORNO. UNDICI SPETTACOLI IN DIVERSI LUOGHI Torna a Livorno il Con-Fusione Festival, rassegna interamente dedicata al teatro per le nuove generazioni, giunta all - facebook.com Vai su Facebook