La Volta Buona pagelle del 24 ottobre | il Sanremo negato a Frizzi 4 le inutili rivelazioni su casa Vianello 5

Una puntata ricca, quella andata in onda oggi. La Volta Buona, con l’immancabile Domenico Marocchi impegnato al Festival dello Spettacolo di TV Sorrisi e Canzoni (quello dei Telegatti, per intenderci), ha ospitato in studio diversi volti del piccolo schermo che, guidati da Caterina Balivo, hanno fatto un viaggio tra il vecchio e il nuovo. Doveroso il ricordo di Fabrizio Frizzi che, non possiamo negarlo, ci fa sempre scendere una lacrimuccia. Ma c’è stato spazio anche per una piccola polemica su Sanremo e per una frecciatina – neanche troppo velata – di Milly Carlucci al giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 24 ottobre: il Sanremo negato a Frizzi (4), le inutili rivelazioni su casa Vianello (5)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ognuno di noi ha una Volta Buona e Caterina Balivo ha scoperto e ben raccontato la mia… Grazie di ? Per chi non ha avuto modo di veder la puntata di seguito il link: https://www.raiplay.it/video/2025/10/Lo-chef-stellato-cosi-ho-perso-70kg-in-10-mesi---L - facebook.com Vai su Facebook

Il ballerino ospite de La volta buona dopo aver dato confortanti aggiornamenti sulla propria salute ha raccontato commosso: «Papà ha la mia stessa malattia, ma lui deve continuare a combattere» - X Vai su X

La Volta Buona, pagelle del 21 ottobre: la madre di Carlo Acutis commuove Caterina Balivo (9), polemiche sulla D’Urso (7) - La Volta Buona, pagelle del 21 ottobre: la madre di Carlo Acutis commuove Caterina Balivo, polemiche per Barbara D’Urso ... Si legge su dilei.it

La Volta Buona, gli ospiti della settimana: Salzano, Gioè, Todaro e Fiordelisi - Settimana di grandi storie e protagonisti dell’attualità a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo che torna su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, ... Segnala msn.com

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino si avvicina a Scotti, chi ha vinto tra Montalbano e Io Canto Family - Il Paradiso delle Signore è stato seguito da 1. Segnala ilmessaggero.it