La visita del presidente Mattarella a Firenze
Firenze, 24 ottobre 2025 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo 29 ottobre sarà a Firenze. Nel corso della mattinata, si spiega dalla prefettura con una nota, visiterà a palazzo Strozzi la mostra sul Beato Angelico. Nel pomeriggio sarà presente a palazzo Corsini in occasione della riunione del consiglio direttivo della Banca centrale europea ospitato dalla Banca d'Italia. Beato Angelico: una magia. L’arte del Quattrocento protagonista a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
