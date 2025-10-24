La visione di design di Hyundai si racconta attraverso modelli innovativi

MILANO (ITALPRESS) – La strategia di design di Hyundai si traduce in diversificazione e costante evoluzione, capace di superare i confini dell’estetica tradizionale per rispondere alle esigenze reali delle persone. Più che un codice stilistico, è una visione che unisce estetica a tecnologia, emozione e sostenibilità in un racconto autentico, capace non solo di interpretare il presente, ma anche di anticipare tendenze future. Da sempre, per il Brand il design è molto più di una questione di forme o proporzioni: è un linguaggio vivo, in grado di raccontare la propria identità con concretezza, evolvendosi col progresso tecnologico e continuando a ispirare il modo in cui immaginiamo il domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

