La violenza perde sempre solidarietà all' Assessore Ferrandelli

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A.Si.D.A.12 Luglio apprende con indignazione notizia dell'atto intimidatorio commesso ai danni dell'Assessore Fabrizio Ferrandelli. Partendo dal fatto che “La violenza perde sempre, ci sentiamo in dovere di dare piena solidarietà all'assessore Ferrandelli, che ha profuso impegno e dedizione nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

