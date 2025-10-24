La via spagnola

Rispetto dei tifos i e degli atleti e un po’ di sana logica non contaminata dai soldi che poi non poi così tanti rispetto al bilancio delle società. La Spagna ha rinunciato a far giocare Villarreal-Barcellona il prossimo 20 dicembre negli Stati Uniti mentre Milan e Como per ora rimane programmata in febbraio a Perth, in Australia, per la vicinanza temporale dell'utilizzo di San Siro con la cerimonia di Milano-Cortina 2026, evento che giustifica ampiamente il trasloco di una partita di campionato, seppur affascinante tra due lombarde. In tanti sono in pressing sulla Lega Calcio Serie A per ottenere un ripensamento e trovare una soluzione più italica, ovvero giocare la partita in un nostro - inteso geograficamente - stadio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it