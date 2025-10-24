La VF Group Bardiani-CSF Faizanè firma il neoprofessionista Turconi con un quadriennale
Il finale di annata rappresenta il momento ideale nel quale le squadre concretizzano le operazioni di mercato in vista della prossima stagione e, dopo averli seguiti con grande scrupolo nel corso dell’annata per valutarne i progressi, decidono anche su quali giovani puntare. La VF Group Bardiani-CSF Faizanè si muove ancora e chiude la sua seconda operazione di mercato. La VF Group Bardiani-CSF Faizanè, formazione di categoria Professional italiana, ha infatti annunciato l’ingaggio del varesino Matteo Turconi, classe 2007. Il giovane atleta vivrà quindi il grande salto nel professionismo all’inizio del 2026 e potrà contare, nelle fasi di ambientamento, sul fratello maggiore, Filippo, parte dell’organico della VF Group Bardiani-CSF Faizanè dal 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
