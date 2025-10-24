Anche Giulio Valesini di Report, in commissione Covid, ha dovuto ammettere che la Cina ha mentito e l’Oms ha insabbiato una verità decisiva sul contagio da uomo a uomo del virus. Sappiamo dalla sentenza del tribunale del Lavoro di Ginevra (di cui il Giornale ha parlato ad agosto ) che l’intera narrazione sul ritiro del famigerato rapporto Oms scritto dal ricercatore di Venezia Francesco Zambon - quello che imbarazzava la gestione “improvvisata, caotica e creativa” di Giuseppe Conte e Roberto Speranza – non fu ritirato per volere dell’ex Dg della Prevenzione al ministero della Sanità Ranieri Guerra come sostiene la narrazione di Report ma per motivi «legati alla relazione tra Oms, Italia e Cina». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La verità di Zambon e il tassello che manca all'asse Oms-Cina