La UAE Team Emirates-XRG su Ayuso | Un addio inevitabile

Roma, 24 ottobre 2025 - Un trasferimento chiacchierato e turbolento di cui tuttora si parla: a distanza di oltre un mese dall'annuncio del passaggio alla Lidl-Trek, Juan Ayuso è ancora molto discusso specialmente dal suo prossimo passato, la UAE Team Emirates-XRG. Le dichiarazioni della UAE Team Emirates-XRG su Ayuso. Il portavoce, come sempre in questi casi, è il direttore sportivo J oxean Fernandez Matxin, che è tornato sull'imminente addio del classe 2002, che a partire da gennaio si legherà alla formazione statunitense fino al 2030. "Io con Ayuso ho un ottimo rapporto e penso che si possa avere un'opinione, ma ritengo anche che non sia sempre necessario esprimerla a caldo davanti ai microfoni dei media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

