Inondazioni e gravissimi danni nei Caraibi a causa del passaggio della tempesta Melissa. Il bilancio più pesante si registra ad Haiti, dove si contano un morto e cinque feriti, ma l'allarme è crescente anche tra le popolazioni di Giamaica e Repubblica dominicana. Qui la furia della tempesta si è già abbattuta, con piogge torrenziali che hanno causato gravi allagamenti. L'allerta viene mantenuta ai massimi livelli per il timore di possibili frane e alluvioni lampo. La tempesta si sta spostando verso Nord e si teme che possa trasformarsi in uragano.

© Tgcom24.mediaset.it - La tempesta tropicale Melissa infuria nei Caraibi