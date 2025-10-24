La tempesta tropicale Melissa infuria nei Caraibi
Inondazioni e gravissimi danni nei Caraibi a causa del passaggio della tempesta Melissa. Il bilancio più pesante si registra ad Haiti, dove si contano un morto e cinque feriti, ma l'allarme è crescente anche tra le popolazioni di Giamaica e Repubblica dominicana. Qui la furia della tempesta si è già abbattuta, con piogge torrenziali che hanno causato gravi allagamenti. L'allerta viene mantenuta ai massimi livelli per il timore di possibili frane e alluvioni lampo. La tempesta si sta spostando verso Nord e si teme che possa trasformarsi in uragano. ((Inserire qui sotto informazioni per sottopancia e crediti:)). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
