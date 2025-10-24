La tecnologia al paradosso nell' era green | gli aggiornamenti delle app fanno buttare via milioni di cellulari ancora sani per farci comprare

Ci vuole davvero poco a diventare obsoleti nel nuovo mondo digitale e green: non parliamo solo di automobili, riscaldamenti e trasporti, ma anche di aggiornamenti delle app sui nostri dispositivi Ci vuole davvero poco a diventare obsoleti nel nuovo mondo digitale e green. Non solo auto diesel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La tecnologia al paradosso nell'era "green": gli aggiornamenti delle app fanno buttare via milioni di cellulari ancora sani per farci comprare

