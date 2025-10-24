La svolta il libro di Filippo Giovannelli
"La svolta. Calcio in Costume, cronaca del 1978", scritto da Filippo Giovannelli, direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino, è stato presentato lo scorso 17 ottobre al Museo de' Medici alla presenza dell'autore, di Mirco Rufilli, presidente Q1 Centro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
