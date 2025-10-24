La storia cittadina e i valori dello sport al centro dell' incontro tra Juvecaserta e gli studenti del Liceo Manzoni

La storia cittadina, il valore dello sport, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la solidarietà: tutti valori che hanno costituito il fulcro dell’incontro della Juvecaserta 2021 con i giovani studenti del Liceo Manzoni; un incontro reso ancor più significativo dall’importante presenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

In occasione della giornata conclusiva della 58ª edizione del Premio Acqui Storia, con doppia tappa tra municipio e Teatro Ariston, è stato annunciato un accordo di collaborazione tra il Comune della cittadina termale L'articolo ? https://ta4.us/nSdocrS - facebook.com Vai su Facebook

Perugia, la Sir accolta alla Sala dei Notari: «Pronti a fare ancora la storia dello sport» - di Daniele Bovi Nel luogo simbolo della storia di Perugia la Sir Susa Scai punta anche quest’anno a scrivere altre pagine della storia sportiva cittadina. Lo riporta umbria24.it

Campioni, valori e spettacolo al teatro Petrarca per l’“Aquila d’Oro” - Tra gli ospiti sono attesi Valentina Vezzali, Giuseppe Giannini, Luigi Busà, Leo Turrini e An ... Riporta arezzonotizie.it

Maratonina CittÃ di Udine: Anzil, 25 anni di storia di sport e valori - "Venticinque anni di Maratonina sono una bella storia di sinergia tra i valori dello sport, della prevenzione e della salute, oltre alla valorizzazione degli angoli piÃ¹ suggestivi ... Lo riporta ilgazzettino.it