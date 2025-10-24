La stagione agonistica si apre con il Trofeo Nuoto Riccione in vasca i big della disciplina
Al via la stagione agonistica dei grandi eventi sportivi allo Stadio del Nuoto di Riccione con la 14esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione, in programma da sabato (26 ottobre) fino a domenica 27. Sono oltre 1.000 gli atleti per 3.000 presenze gara nelle diverse discipline, con la partecipazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CORSO DI AGGIORNAMENTO ARBITRO ASSOCIATO Il Comitato Territoriale FIPAV Romagna Uno, in collaborazione con il Settore Ufficiali di Gara, organizza il Corso di Aggiornamento per Arbitro Associato per la stagione agonistica 2025/2026. Dom - facebook.com Vai su Facebook
Bft Burzoni Vo2 Team Pink, la stagione agonistica si chiude con un sesto posto al “Campionato Italiano Cronosquadre” di San Biagio di Callalta: https://pedalerosa.it/2025/10/bft-burzoni-vo2-team-pink-sesto-posto-al-tricolore-cronosquadre/… (#Ciclismo; #Cyc - X Vai su X
Trofeo Nuoto Riccione: il 25 e 26 ottobre torna l'evento che apre la stagione - Al via la stagione agonistica dei grandi eventi sportivi allo Stadio del Nuoto di Riccione con la 14esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione, in programma da domani, 26 ottobre, fino a domenica 27 . Lo riporta newsrimini.it
Riapre la stagione di motocross. Prime gare a Castellarano - Scatta domenica la stagione agonistica n°46 del Moto Club Castellarano. Segnala ilrestodelcarlino.it
Trofeo Brambilla 2025 link e classifiche - Il Trofeo Cesare Brambilla è il circuito che riunisce le gare delle categorie giovanili. Lo riporta fidal.it