La spia russa? Uno spacciatore di Londra reclutato su Telegram

Ecco chi sarebbe la “spia russa” comparsa ieri in un tribunale britannico: Dylan Earl, 21 anni. Prima di diventare una “spia” (e per giunta “russa”), era solo un piccolo spacciatore a Londra. Ora, i procuratori sostengono che un utente anonimo di Telegram, presumibilmente in rappresentanza del “Gruppo Wagner”, gli abbia promesso grandi ricchezze per rapire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

