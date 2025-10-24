La spia russa? Uno spacciatore di Londra reclutato su Telegram
Ecco chi sarebbe la “spia russa” comparsa ieri in un tribunale britannico: Dylan Earl, 21 anni. Prima di diventare una “spia” (e per giunta “russa”), era solo un piccolo spacciatore a Londra. Ora, i procuratori sostengono che un utente anonimo di Telegram, presumibilmente in rappresentanza del “Gruppo Wagner”, gli abbia promesso grandi ricchezze per rapire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondisci con queste news
8 febbraio 2023. Un gruppo di agenti dell'antiterrorismo fa irruzione nella villetta di un uomo di nazionalità bulgara. Le indagini accerteranno che si tratta di una spia russa. Il suo capo, latitante a Mosca, si chiama Jan Marsalek e fino a pochi anni fa era a capo - facebook.com Vai su Facebook
Germania, l’ultradestra di Afd spia per la Russia infrastrutture energetiche e sistemi di difesa - X Vai su X
Spia russa uccisa da agenti deviati - Secondo Scotland Yard, Alexander Litvinenko è stato ucciso da "agenti deviati" dei servizi segreti russi. Come scrive tgcom24.mediaset.it