Il governo spagnolo è tornato a chiedere alle istituzioni europee l’ abolizione del cambio semestrale dell’ora. Lo ha fatto in prossimità del passaggio dall’ora legale a quella solare, previsto tra sabato e domenica, ma soprattutto alla vigilia della scadenza del calendario europeo che disciplina gli spostamenti dell’orario fino al 2026. Alle 3 del mattino di domenica 26 ottobre gli orologi dovranno essere spostati un’ora indietro (permettendoci di dormire un’ora in più, ma "anticipando" il buio serale). In un video pubblicato sui social il 20 ottobre scorso, il primo ministro Pedro Sánchez ha detto che il sistema attuale "non ha senso", sostenendo che non produca risparmi energetici significativi e possa avere impatti negativi sulla salute. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Spagna torna a proporre di abolire l’ora legale. Ecco perché la questione si riapre adesso (ed è politica)