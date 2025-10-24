La soffiata | Lillard fuori e i Blazers giocano a perdere 100.000 dollari sul ko di Portland

Dalle carte dell'inchiesta dell'FBI sulla Nba emergono particolari incredibili. Qualcuno dall'interno del club (Billups?) permetteva le maxi giocate dando notizie riservate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La soffiata: "Lillard fuori e i Blazers giocano a perdere". 100.000 dollari sul ko di Portland

