La socialite e imprenditrice lo rivela nella nuova stagione di The Kardashian e dà la colpa al divorzio con Kanye West Ma cosa dice la scienza a riguardo

L a vita di Kim Kardashian è un costante reality show, ma l’ultima rivelazione va oltre il gossip e le sfilate. Non si tratta di un nuovo amore o di una faida familiare, ma di un momento di vulnerabilità pura che gela il sangue: la diagnosi di un aneurisma cerebrale. La notizia, emersa in un teaser della settima stagione di The Kardashians, su Hulu, ha scosso i fan, portando l’attenzione su una condizione medica seria, spesso silenziosa, che la socialite ha immediatamente collegato al suo altissimo livello di stress. Ma è veramente così? Kim Kardashian e la psoriasi: rimedi e cure. guarda le foto Kim Kardashian e l’aneurisma, la rivelazione in The Kardashians. 🔗 Leggi su Iodonna.it

