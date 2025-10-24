La serie del Mostro vista con gli occhi dei signesi | Ricordo quegli anni la storia è fedele

Signa, 24 ottobre 2025 – C’è entusiasmo a Signa per la serie di Sollima sul Mostro di Firenze, uscita su Netflix mercoledì. Il primo episodio, dove compare il corso principale da piazza Cavour a quella della Chiesa, ha emozionato molti, lungo i portici non si parla d’altro. Nota amara, però, in una scena il montaggio attribuisce un luogo di Signa alla rivale di là d’Arno, errore giudicato dai signesi imperdonabile. I delitti del Mostro di Firenze. Il medico morto due volte: un mistero lungo 40 anni “Hanno sfruttato il nostro paesaggio e lo hanno dato a Lastra, alla concorrenza”, ironizza il tabaccaio Enrico Zanatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La serie del Mostro vista con gli occhi dei signesi: “Ricordo quegli anni, la storia è fedele”

