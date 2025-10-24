La senatrice Isabella Rauti diventa paracadutista ad honorem

Non se l'aspettava e ha fatto fatica a trattenere l'emozione quando il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello le ha appoggiato sul capo il basco amaranto e le ha consegnato il diploma incorniciato. La senatrice e sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti è diventata paracadutista ad honorem nel fuori programma andato in onda alla Festa della Brigata Folgore che ha ricordato, tra le altre cose, l'83 esimo anniversario della battaglia di El Alamein, nell'ottobre 1943 sulle dune del deserto. Reparti schierati nel piazzale della caserma Gamerra di Pisa e pioggia di applausi stavolta senza il tradizionale lancio di precisione dei parà a causa di un forte vento in quota.

