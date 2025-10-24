La senatrice Isabella Rauti diventa paracadutista ad honorem

Quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non se l'aspettava e ha fatto fatica a trattenere l'emozione quando il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello le ha appoggiato sul capo il basco amaranto e le ha consegnato il diploma incorniciato. La senatrice e sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti è diventata paracadutista ad honorem nel fuori programma andato in onda alla Festa della Brigata Folgore che ha ricordato, tra le altre cose, l'83 esimo anniversario della battaglia di El Alamein, nell'ottobre 1943 sulle dune del deserto. Reparti schierati nel piazzale della caserma Gamerra di Pisa e pioggia di applausi stavolta senza il tradizionale lancio di precisione dei parà a causa di un forte vento in quota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la senatrice isabella rauti diventa paracadutista ad honorem

© Quotidiano.net - La senatrice Isabella Rauti diventa paracadutista ad honorem

Altri contenuti sullo stesso argomento

senatrice isabella rauti diventaLa senatrice Isabella Rauti diventa paracadutista ad honorem - La senatrice e sottosegretario alla Difesa è diventata paracadutista ad honorem nel fuori programma andato in onda alla Festa della Brigata Folgore che ha ricordato, tra le altre cose, l'83 esimo anni ... Segnala quotidiano.net

Rauti, lo sport è moltiplicatore di inclusione e aggregazione - "Lo sport è uno strumento di inclusione e aggregazione sociale, riconosciuto ora anche in Costituzione all'Art. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Senatrice Isabella Rauti Diventa