La selezione per operatori ecologici per la Nidil troppi ostacoli nei test dei candidati

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dubbi del sindacato Nidil Cgil sulla selezione per 19 operatori ecologici alla Messina Servizi che sarà gestita dall'agenzia per il Lavoro Adecco. "In un territorio con una precarietà lavorativa sistematica dilagante, le agenzie per il lavoro avrebbero il compito di incrociare domanda eofferta di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

selezione operatori ecologici nidilOperatori ecologici, ausiliari della sosta e giardinieri: pronti i test per 39 posti a Barletta - per l’assunzione di 39 lavoratori a tempo pieno e indeterminato si terranno nei giorni 1, 2 e 3 dicembre prossimi. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 legge 56/87, di n. 2 OPERATORI ECOLOGICI CON PATENTE B presso il COMUNE DI LETINO - A profilo di assunzione “OPERATORE ECOLOGICO CON PATENTE B” con contratto a ... Scrive regione.campania.it

Avviamento a selezione comune Vietri sul Mare - 1 Autista e 6 operatori ecologici per sei mesi - Pubblicata la graduatoria provvisoria. Da regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Selezione Operatori Ecologici Nidil