Bonelli Entertainment, il braccio produttivo di Sergio Bonelli Editore, presenterà in anteprima la seconda stagione di Dragonero – I Paladini a Lucca Comics & Games 2025. Il primo, nuovo episodio della serie animata tratta dal fumetto fantasy creato da Luca Enoch e Stefano Vietti verrà mostrato al pubblico sabato 1 novembre alle ore 10.30 all’Auditorium San Girolamo. La conduzione dell’evento sarà di Maurizio Merluzzo, il doppiatore e youtuber che ha dato la voce a Vondhur, il “cattivo” di questa seconda stagione. Dragonero – I Paladini è la prima serie italiana di animazione fantasy, una coproduzione internazionale realizzata da Sergio Bonelli Editore con Rai Kids e PowerKids. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La seconda stagione di Dragonero – I Paladini sarà presentata a Lucca Comics & Games 2025