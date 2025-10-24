La scoperta di Matteo Salvini | Vannacci ci fa perdere più voti di quanti ce ne fa guadagnare

Matteo Salvini scopre improvvisamente che l’ex generale Roberto Vannacci è un problema. Davanti ai dirigenti della Lega ha detto che l’autore de “Il mondo al contrario” che lui stesso ha voluto nel Carroccio non ha un appeal elettorale così decisivo. Almeno quando si tratta di portare voti al partito. Anzi. Da qui l’epifania: «Ragazzi», esordisce, «mi sono convinto di una cosa.». Si ferma quindi per una pausa tecnica. Poi l’affondo (o l’auto-affondo?): «Vannacci ci fa perdere più voti di quanti ce ne fa guadagnare». “Ma chi l’ha voluto ’sto Vannacci?”. A questo punto bisognerebbe chiedersi “Ma chi l’ha voluto ’sto Vannacci?”, come fa Salvatore Merlo sul Foglio riportando le parole del Capitano. 🔗 Leggi su Open.online

