La scoperta della chimica del caffè di zibetto una delle bevande più costose al mondo eviterà lo sfruttamento dell' animale?
Nella speranza di replicare il processo di produzione artificialmente, un nuovo studio ha scoperto come i chicchi di caffè si trasformano nel suo tratto digerente acquisendo un aroma così unico. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
Classi Terze del Liceo Scientifico in azione! Si può capire un modello atomico osservando il colore di una fiamma? Nel nostro laboratorio di chimica, gli studenti imparano sperimentando, tra teoria e scoperta #Chimica #ImparareSperimentando #Liceo - facebook.com Vai su Facebook
Rilevate abbondanti quantità di #fosfina nell’atmosfera di una nana bruna. La scoperta evidenzia come la chimica del fosforo nei corpi celesti sia ancora poco compresa, mettendo in discussione l’uso della fosfina come unica potenziale biofirma. - X Vai su X
La scoperta della chimica del caffè di zibetto, una delle bevande più costose al mondo, eviterà lo sfruttamento dell'animale? - Nella speranza di replicare il processo di produzione artificialmente, un nuovo studio ha scoperto come i chicchi di caffè si trasformano nel suo tratto digerente acquisendo un aroma così unico ... Si legge su wired.it