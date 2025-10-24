La scoperta della chimica del caffè di zibetto una delle bevande più costose al mondo eviterà lo sfruttamento dell' animale?

Wired.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella speranza di replicare il processo di produzione artificialmente, un nuovo studio ha scoperto come i chicchi di caffè si trasformano nel suo tratto digerente acquisendo un aroma così unico. 🔗 Leggi su Wired.it

