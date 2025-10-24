la salute accessibile a tutti visite mediche gratuite

Nasce il progetto “La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente” per garantire il diritto alla salute, senza distinzioni e senza barriere. Promosso dalla ODV Pubblica assistenza di Fornacette, da ottobre a dicembre offrirà visite mediche specialistiche gratuite ai cittadini in difficoltà economica e residenti nel Comune di Calcinaia. "Da un lato la salute è la base indispensabile per vivere e progredire, mentre dall’altro è vero che da sola non basta - ha affermato il sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi - Senza condizioni economiche dignitose, anche la salute rischia di non essere sufficiente a garantire una vita serena e allo stesso tempo, pensandoci anche ricchezza e fama non possono proteggere chi si trova a dover affrontare malattie o difficoltà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

