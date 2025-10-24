La Russa in tv | Nessun allarme democratico in Italia si respira un' aria di libertà maggiore
C'è un allarme democratico in Italia? "No, oggi in Italia si respira un'aria di libertà molto superiore a quella di altri momenti della vita politica italiana". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite ieri sera di Paolo Del Debbio a "Dritto e rovescio" su Rete4, commentando. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Famiglia Cristiana. . Nessuno, probabilmente, ha esercitato un’influenza spirituale sulla vita della Russia quanto san Sergio di Radonez; egli è certamente all’origine di quel grande rinnovamento della vita spirituale russa che diede vita al cosiddetto “seco - facebook.com Vai su Facebook
Giornalisti: La Russa, nessun allarme democratico, c’è aria di libertà - Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo nel corso ... Da agenzianova.com
Russia: la Tv annuncia l'Allarme Nucleare, vediamo cos'è successo realmente - Un messaggio shock trasmesso da tv e radio di alcune regioni dalla Russia, in quello che le ... Segnala ilmeteo.it
Putin: "La Russia presto avrà nuove armi". E snobba l''allarme Tomahawk' - Il presidente della Russia chiude la sua visita risponden ... Si legge su msn.com