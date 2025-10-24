La Rugby Roma sostiene la ricerca | una maglietta speciale per CDKL5 - Insieme verso la cura

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maglietta speciale per il riscaldamento della Rugby Roma. In occasione della prima giornata del campionato di Serie A a L’Aquila, la squadra è scesa in campo per il consueto lavoro di attivazione che precede la partita con un logo molto particolare sulla schiena: è quello dell’associazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

