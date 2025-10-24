La Rugby Roma sostiene la ricerca | una maglietta speciale per CDKL5 - Insieme verso la cura
Una maglietta speciale per il riscaldamento della Rugby Roma. In occasione della prima giornata del campionato di Serie A a L’Aquila, la squadra è scesa in campo per il consueto lavoro di attivazione che precede la partita con un logo molto particolare sulla schiena: è quello dell’associazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
MATCH DAY – RUGBY SERIE B, GIRONE 5 - 2G Il Tiber RFC torna in campo per una nuova sfida del campionato! @messina_rugby_official_ Domenica 26 Ottobre ? Ore 11:00 Via degli Alagno, Roma Prima partita in casa. Tutti pronti a sostenere - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, Crc a caccia di continuità con la Roma Rugby Olimpic - NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il Civitavecchia Rugby cerca continuità dopo lo splendido esordio di domenica scorsa. Segnala newtuscia.it