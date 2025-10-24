La rivelazione di Kim Kardashian | Ho un aneurisma cerebrale

Kim Kardashian ha rivelato di avere una diagnosi di aneurisma cerebrale nel teaser del primo episodio della settima stagione del suo reality show, The Kardashians, trasmesso giovedì su Hulu. Nella scena Kardashian si mostra mentre si sottopone a una risonanza magnetica cerebrale: “C’è tipo un piccolo aneurisma”, si sente dire nel video. Al momento non è chiaro se l’imprenditrice stia manifestando sintomi, né il suo portavoce ha rilasciato commenti aggiuntivi Un aneurisma cerebrale è una dilatazione o un rigonfiamento di un vaso sanguigno nel cervello. Come specificato dalla Mayo Clinic, nella maggior parte dei casi gli aneurismi piccoli e non rotti non sono immediatamente pericolosi e spesso non causano sintomi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La rivelazione di Kim Kardashian: “Ho un aneurisma cerebrale”

