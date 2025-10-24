Dopo giorni e giorni in cui le rivelazioni di Fedez dal suo libro autobiografico hanno monopolizzato l’attenzione dei media, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio. L’imprenditrice digitale è tornata a parlare con una lunga intervista pubblicata da Cosmopolitan Spagna, dove ha affrontato con sincerità e lucidità non solo il rilancio del suo brand e il rapporto con i social network, ma anche le sfide personali degli ultimi mesi. Senza mai cadere nel sensazionalismo, Ferragni ha scelto toni misurati, preferendo raccontarsi attraverso la lente della crescita e della consapevolezza. Chiara Ferragni mette al centro se stessa: racconta le sue difficoltà e la sua rinascita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La risposta di Chiara Ferragni a Fedez dopo tutte le cose che ha detto nel libro: reazione esemplare!