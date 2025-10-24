La risposta alla desertificazione Una rete a due passi dalla Svizzera

Ilgiorno.it | 24 ott 2025

CANTELLO (Varese) È stato costituito nei giorni scorsi il Distretto del Commercio dei Comuni di Confine, area economica che unisce Cantello, Clivio, Saltrio e Viggiù in partnership con Confcommercio Ascom Varese. Il Distretto, con Cantello nel ruolo di Comune capofila, si estende su un territorio di circa 15 chilometri quadrati e nasce per valorizzare i territori e le attività economiche presenti nell’area di confine con la Svizzera, consolidando l’offerta commerciale e rafforzando l’identità comunitaria, con ricadute anche sul turismo dal momento che è un territorio frequentato dagli escursionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

