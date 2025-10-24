La risposta alla desertificazione Una rete a due passi dalla Svizzera
CANTELLO (Varese) È stato costituito nei giorni scorsi il Distretto del Commercio dei Comuni di Confine, area economica che unisce Cantello, Clivio, Saltrio e Viggiù in partnership con Confcommercio Ascom Varese. Il Distretto, con Cantello nel ruolo di Comune capofila, si estende su un territorio di circa 15 chilometri quadrati e nasce per valorizzare i territori e le attività economiche presenti nell’area di confine con la Svizzera, consolidando l’offerta commerciale e rafforzando l’identità comunitaria, con ricadute anche sul turismo dal momento che è un territorio frequentato dagli escursionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Poste Italiane in risposta al fenomeno della desertificazione bancaria che colpisce soprattutto i Comuni più piccoli, sta ampliando costantemente la rete degli sportelli Atm Postamat. Ne sono stati installati 300 in più nei primi sei mesi del 2025, nella versione e - facebook.com Vai su Facebook
Poste Italiane in risposta al fenomeno della desertificazione bancaria che colpisce soprattutto i Comuni più piccoli, sta ampliando costantemente la rete degli sportelli Atm Postamat. Ne sono stati installati 300 in più nei primi sei mesi del 2025, nella versione e - X Vai su X
La risposta alla desertificazione. Una rete a due passi dalla Svizzera - È stato costituito nei giorni scorsi il Distretto del Commercio dei Comuni di Confine, area economica che unisce Cantello, Clivio, Saltrio e Viggiù in partnership con Confcommercio Ascom Varese. Come scrive ilgiorno.it
Giovani dipendenti. La risposta di Varese è stare sempre in rete: "Un territorio avanti" - Un percorso iniziato già da diversi anni, con la firma di un protocollo d’intesa nel giugno 2023 tra enti locali, realtà ... Lo riporta ilgiorno.it