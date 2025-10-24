la riconferma di albiol tramoni scalpita

Un po’ di incognite nella testa di Alberto Gilardino anche se resta confermato il 3-5-2. In porta Semper sarà protetto da Caracciolo e Canestrelli in un terzetto che dovrebbe essere completato nuovamente da Albiol, anche se per contrastare la rapidità di Leao e Saelemaekers potrebbe essere scelto Bonfanti. Sulla destra ritornerà il proprietario della fascia, Idrissa Touré con conseguente spostamento nella corsia opposta di Leris. L’algerino al momento resta favorito su Angori. Nel cuore del centrocampo vi sarà, ovviamente, Aebischer con Akinsanmiro, mentre. Ballottaggio nell’altro ruolo, con Isak Vural che potrebbe insediare dal primo minuto Marius Marin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

