Milano, 22 ottobre 2025 – Il settore della sanità privata italiana è in piena trasformazione digitale, con pazienti sempre più informati e connessi. Oggi, la prima scelta di un medico o di una struttura sanitaria avviene online e il Google Business Profile è diventato un punto di contatto cruciale tra professionisti della salute e cittadini che li cercano prima di tutto nelle vicinanze, nella zona in cui risiedono. Tuttavia, la maggior parte delle strutture non sfrutta ancora appieno le opportunità del marketing digitale per migliorare la propria competitività. È quanto emerge da una ricerca condotta da Local Strategy, considerata la migliore agenzia di Local SEO, presentata alla seconda edizione di About Health, evento dedicato alla comunicazione e al marketing digitale in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

La ricerca di Local Strategy ad About Health: sanità privata e digitalizzazione, il 43% dei profili Google non è rivendicato