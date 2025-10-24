La Repubblica Dominicana si prepara all' arrivo della tempesta tropicale Melissa
La tempesta tropicale Melissa giovedì ha attraversato il Mar dei Caraibi, causando il rischio di pericolose frane e inondazioni in Giamaica e nella parte meridionale di Hispaniola, un’isola condivisa dalla Repubblica Dominicana e da Haiti. Le autorità hanno esortato i residenti delle zone a rischio di inondazioni a cercare rifugio su terreni più elevati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
