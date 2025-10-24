La replica del centrodestra | Sanno parlare solo di fascismo
L’impatto della comunicazione del sindaco Enzo Lattuca sull’episodio del pestaggio del trentenne albanese da parte di un gruppo di ragazzini che, a detta del sindaco, avrebbero inneggiato al duce e al fascismo, ha avuto un’eco già nel consiglio comunale. L’intervento del sindaco non prevedeva il dibattito con lo spazio per gli interventi delle forze politiche e il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini è passato all’argomento successivo, la presentazione della sesta variazione di bilancio da parte dell’assessore Camilo Acerbi. È su di essa che invece si sono aperti gli spazi per gli interventi dei gruppi consiliari, e c’è chi ha approfittato per andare fuori tema e ricollegarsi alla requisitoria del sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
