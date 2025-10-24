La regista e autrice Elisa Amoruso a TPI | In Italia la libertà di scelta non è ancora difesa

È già impegnata nella preparazione di un film internazionale che sta girando in Italia per volere della figlia, che le ha chiesto di finire la quinta elementare a Roma. La regista e autrice Elisa Amoruso (“Chiara Ferragni — Unposted”; “Maledetta primavera”, “Time is Up”) ha accettato ben volentieri in modo da poter seguire in giro per l’Italia le anticipazioni al pubblico di “Amata”, presentato alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori del Festival di Venezia e nelle sale dal 16 ottobre, in cui si affronta un tema coraggioso soprattutto in Italia che riguarda la scelta personale delle donne di avere o non avere figli. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La regista e autrice Elisa Amoruso a TPI: “In Italia la libertà di scelta non è ancora difesa”

Leggi anche questi approfondimenti

Insieme sono state speciali. Parliamo di Diane Keaton e della regista Nancy Meyers. Regista di pregio autrice di film leggerissimi e tutt’altri che leggeri. Le due hanno lavorato insieme con “Baby Boom” del 1987, “Father of the Bride” del 1991 e “Tutto può succ - facebook.com Vai su Facebook

La regista e autrice Elisa Amoruso a TPI: “In Italia la libertà di scelta non è ancora difesa” - Ha fatto una scelta importante anche per quanto riguarda le due attrici, Tecla Insolia e Miriam Leone, che impersonano rispettivamente Nunzia, la giovane studentessa e Maddalena, la donna che ha ... Segnala tpi.it

Amata , il film di Elisa Amoruso ci fa riflettere sul desiderio di (non) diventare madre - Dopo essere stato presentato al Festival di Venezia 2025, è al cinema Amata, il film di Elisa Amoruso tratto dall'omonimo romanzo di Ilaria Bernardini ... Secondo vogue.it

Amata il film con Miriam Leone: un viaggio di coraggio nella maternità - Amata è un film, di Elisa Amoruso, che affronta il coraggio della maternità. Secondo mam-e.it