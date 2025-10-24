B lu navy e nero. Non è un dress code imposto, ma una scelta di stile condivisa. Per il concerto che anticipa la serata dei Premi Principessa delle Asturie 2025, la famiglia reale spagnola regala un ritratto di eleganza corale. Eppure, osservando i look di Letizia di Spagna, della principessa Leonor e dell’infanta Sofia a Oviedo, l’armonia cromatica svela tre personalità distinte. Una lezione di stile su come essere coordinate, ma mai identiche, tra frange couture, tweed preziosi e audaci scollature. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. guarda le foto Letizia di Spagna: il top con frange inaspettate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regina sorprende con le frange, l'erede al trono sceglie il tweed e l'infanta osa con una jumpsuit che le lasciava la schiena nuda