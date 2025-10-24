La Rai motiva la sua decisione di rimandare la messa in onda di No Other Land ma la toppa è peggio del buco

Lo scorso 21 ottobre, nonostante fosse in programma su Rai 3, la pellicola palestinese No Other Land non è andata in onda. Il film, che ha vinto l’ Oscar per il miglior documentario nel 2025, dovrebbe essere trasmesso il prossimo 15 novembre, salvo ulteriori ripensamenti. La sua storia, d’altronde, è stata difficile fin dal principio. Nonostante i riconoscimenti ricevuti, infatti, ha fatto fatica a trovare un distributore negli Stati Uniti, per via del suo contenuto decisamente critico nei confronti di Israele. Anche il palinsesto televisivo nostrano sembra essere restio alla sua diffusione: originariamente previsto per il 7 ottobre, i vertici Rai lo hanno posticipato al 21 e, adesso, nuovamente rimandato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Rai motiva la sua decisione di rimandare la messa in onda di “No Other Land”, ma la toppa è peggio del buco

La decisione è stata motivata da sopravvenuti motivi di interesse pubblico e dalla necessità di "rivedere il profilo oggettivo e soggettivo"

