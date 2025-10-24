La Promessa Maria confessa a don Samuel | aspetta un bambino
Nelle puntate inedite trasmesse in Spagna, Maria rompe il silenzio con una confessione che scuote ogni equilibrio: guarda negli occhi don Samuel e ammette quello che temeva persino di pensare. Un momento breve, lucido, che sposta il baricentro delle relazioni nella tenuta e apre scenari carichi di conseguenze per tutti. Un annuncio che cambia tutto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL VANGELO DI OGGI 07 OTTOBRE 2025 MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO Lc 1,26-38 In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo dell - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, spoiler dalla Spagna, Maria sconvolge don Samuel: 'Sono incinta' - Maria sorprenderà don Samuel con la sua confessione come si evince dalle puntate de La Promessa in onda in Spagna: "Sono incinta". Segnala it.blastingnews.com
La Promessa, spoiler 13-19 ottobre: Lorenzo propone un prestito consistente a Alonso - Lorenzo proporrà ai marchesi un consistente prestito nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 ottobre: Alonso dovrà decidere se accettare o meno l'aiuto di suo cognato per risolvere i suoi problemi ... Si legge su it.blastingnews.com
La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita! - Scopriamo insieme le trame della puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2025. Come scrive msn.com