La Promessa anticipazioni 25 ottobre | Maria tenta di fermare Samuel prima della sua partenza

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La giovane cameriera è disperata: Samuel vuole lasciare la tenuta e abbandonare i voti religiosi. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia, decisa a vendicarsi, muove i fili contro i Luján. Nel frattempo Cruz cerca di scoprire chi li ha traditi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

