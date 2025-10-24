La politica si sdoppia Italia Viva e M5s da picconatori ad alleati
Attendono guardinghi quelli di Italia Viva. Monitorano da un lato i rumors che si rincorrono sul toto giunta regionale, dall’altro gli alti e bassi in Palazzo Vecchio di Sara Funaro, alle prese con i cantieri al cubo tra Franchi e tramvia. Ancora sembrano non maturare i presupposti per rivedere la linea del doppio forno: in maggioranza in Regione e in Comune all’opposizione. Così punta a fare Francesco Casini, consigliere regionale in attesa di proclamazione, espressione del Mugello ma candidato anche nel collegio 1. E al contempo capogruppo dei renziani nel Salone de’Dugento. Nessuna ingordigia, chiarisce il diretto interessato, pronto però a lasciare l’incarico in Metrocittà: "Non c’è incompatibilità tra cariche - ribadisce Casini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Doppia intervista a Massimiliano Bienati, responsabile Politica trasporti del think tank Ecco, e al responsabile Market intelligence di Motus-E Matteo Gizzi - facebook.com Vai su Facebook
Quanto costa fare il pieno all’auto elettrica? A causa della fiscalità non a tutti conviene Doppia intervista a Massimiliano Bienati, responsabile Politica trasporti del think tank @eccoclimate e al responsabile Market intelligence di @motus_e Matteo Gizzi - X Vai su X
La politica si sdoppia. Italia Viva e M5s da picconatori ad alleati - Gli incastri del totogiunta: se Saccardi presiede l’Assemblea legislativa non scatta un civico del presidente G ... Segnala msn.com
Dopo l'inchiesta de Il Tempo l'interrogazione di Italia Viva: "Fare chiarezza sulla sinistra e Hamas" - Dopo l’inchiesta de Il Tempo sui legami tra Hamas, i gruppi ProPal e la sinistra, arriva anche la richiesta di fare chiarezza da parte di ... Da iltempo.it
'Casa Riformista' sbarca a Palazzo Vecchio, Italia Viva prepara l'ingresso in maggioranza - Il gruppo consiliare renziano cambia nome e diventa 'Italia Viva – Casa Riformista', resta in “opposizione costruttiva” (per ora) ... firenzetoday.it scrive