La politica estera americana continua a oscillare proprio come la personalità di Trump
A volte mi sembra quasi di intravedere una strana simmetria nelle enormi oscillazioni della politica americana in Ucraina e in Medio Oriente. Dopo l’improvvisa decisione di adottare finalmente nuove sanzioni contro la Russia, ieri da Donald Trump è arrivata anche la dura presa di posizione contro l’annessione della Cisgiordania («se accadesse, Israele perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti») e persino un’apertura sull’opportunità di spingere Israele a liberare Marwan Barghouti. Trattandosi della stessa persona che fino a un minuto prima ripeteva tutte le peggiori falsità della propaganda russa sull’Ucraina e immaginava di risolvere il problema di Gaza deportando i suoi abitanti e costruendoci sopra una gigantesca speculazione immobiliare, non è il caso di farsi prendere dall’entusiasmo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
