La più falsa di tutti Uomini e Donne Gemma Galgani distrutta dal cavaliere | Ecco cosa fa
Sedicesima partecipazione a Uomini e Donne per Gemma Galgani: oltre quindici anni di presenza fissa nel trono Over e la stessa voglia dichiarata di trovare l’anima gemella davanti alle telecamere. La dama torinese resta un perno del dating show di Canale 5, tra corteggiatori che vanno e vengono, confronti serrati in studio e quel mix di romanticismo e disincanto che continua a dividere il pubblico. In questi giorni stanno andando in onda le puntate in cui Gemma si perde d’animo per Mario, l’ennesimo interessamento non corrisposto che riapre vecchie ferite e alimenta il dibattito social. C’è chi la incoraggia a non mollare e chi, al contrario, legge nelle sue reazioni un copione già visto: lacrime, slanci, strappi e ripartenze che ormai sono diventati un marchio di fabbrica del racconto televisivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
“Gemma Galgani la più falsa di tutti”/ Frecciatina dell’ex Uomini e Donne alla dama - Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne lancia una frecciatina a Gemma Galgani, ancora alla ricerca dell'amore. Riporta ilsussidiario.net