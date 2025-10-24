La piscina de Le Volte pronta a cambiare volto | si punta a chiudere i lavori prima dell' estate

La giunta comunale di Tredozio ha approvato il progetto relativo al "Ripristino edile ed impiantistico della piscina del Centro turistico e sportivo Le Volte". L'intervento prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione esterna bordo piscina; il ripristino funzionale e il rinnovamento degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

