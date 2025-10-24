La pioggia si ferma per il weekend torna il sole

L’allontanamento verso levante del fronte instabile che ha interessato nella giornata di ieri la Lombardia consentirà il ripristino di condizioni meteorologiche verso maggiore stabilità e soleggiamento. Il vortice depressionario alimentato da aria artico-marittima, ora situato fra Isole Britanniche e Mare del Nord tenderà ad influenzare coi suoi effetti più direttamente i Paesi oltr’Alpe, lambendo solo marginalmente i nostri rilievi più settentrionali. Le previsioni del tempo a cura di Davide Piasente del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 24 ottobre 2025 Tempo Previsto: Condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, eccetto annuvolamenti su estremi settori orientali e rilievi confinali, con fenomeni generalmente assenti, tranne residue ed isolate precipitazioni, in via di cessazione, su Retiche di confine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

