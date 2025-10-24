La piana fiorentina rischia di perdere occupazione Servono investimenti e più tutele
“La Piana non sta benissimo. Sta meglio di altri territori, perché rimane a vocazione manifatturiera, ma senza una vera ripresa economica rischiamo di vedere diminuire l’occupazione”. A lanciare l’allarme è Elena Aiazzi, responsabile Cgil per la Piana fiorentina, durante una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Non solo Firenze. Anche nella Piana fiorentina il Pd esce con le ossa rotte dal responso delle urne regionali. I Dem ottengono solo 21.096 voti (29,83%), quasi 9.200 in meno rispetto alla tornata 2020, e per la prima volta non eleggono neanche un consigliere. - facebook.com Vai su Facebook
Roghi nel parco della Piana, il sindaco di Sesto chiede un Cosp per fermare i responsabili - X Vai su X
Piana Fiorentina, l'allarme della Cgil: "Ammortizzatori in scadenza. Investimenti urgenti per tutelare occupazione" - Sta meglio di altri territori, perché rimane un territorio a vocazione manifatturiera, però in prospettiva la preoccupazione ... Come scrive gonews.it