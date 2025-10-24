La piana fiorentina rischia di perdere occupazione Servono investimenti e più tutele

“La Piana non sta benissimo. Sta meglio di altri territori, perché rimane a vocazione manifatturiera, ma senza una vera ripresa economica rischiamo di vedere diminuire l’occupazione”. A lanciare l’allarme è Elena Aiazzi, responsabile Cgil per la Piana fiorentina, durante una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

