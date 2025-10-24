La patologia silenziosa di cui non parla nessuno | tutti i dati sull’obesità nel mondo in Europa e in Italia
L ’ obesità è oggi riconosciuta come una delle grandi emergenze di salute pubblica. Non è solo una questione estetica o di peso: si tratta di un fattore di rischio per diabete, malattie cardiovascolari, alcuni tumori e numerose altre patologie croniche. Secondo le stime più recenti, riportate a marzo di quest’anno dal quotidiano britannico The Guardian, nel mondo oltre 2,1 miliardi di adulti vivono in condizioni di sovrappeso o obesità, mentre quasi 500 milioni di bambini e ragazzi ne sono già colpiti. L ’ Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sottolinea che la prevalenza dell’obesità infantile (5-19 anni) è passata dal 3 per cento circa nel 2000 a oltre il 9 per cento negli ultimi anni (Unicef, 2024). 🔗 Leggi su Tpi.it
